Certains joueurs norvégiens fatigués par le rythme effréné de la Coupe du monde - sélectionneur

Le sélectionneur de l'équipe de Norvège Stale Solbakken a déclaré mercredi que certains de ses joueurs ne se sentaient pas au mieux de leur forme avant leur quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre samedi.

Il a précisé qu'un mois de déplacements, d'entraînements et de matchs sous haute pression commençait à peser sur l'équipe, qui ne s'était plus qualifiée pour une Coupe du monde depuis 1998 et qui se retrouve pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition.

L'attaquant Jorgen Strand Larsen fait partie de ceux qui sont en proie à des problèmes de santé, a ajouté Stale Solbakken.

"En réalité, seul Jorgen a eu de la fièvre, mais il y a eu ici et là quelques cas de toux et de voix enrouées Mais il y a la climatisation, les vols, les vestiaires et tout le reste", a-t-il dit à la presse.

"Nous sommes 50 personnes (dans la délégation norvégienne), il serait donc étrange que quelque chose ne se produise pas", a noté Stale Solbakken.

Le défenseur Marcus Holmgren Pedersen a manqué la victoire 2-1 contre le Brésil en huitièmes de finale pour cause de maladie. Mais selon le sélectionneur, la pression inhérente à la Coupe du monde avait peut-être également affecté le joueur de 25 ans.

"Je pense, sans être médecin, que c'est une combinaison de plusieurs facteurs : le garçon est jeune, il est venu à la Coupe du monde en se disant : 'Je vais être la doublure de Julian (Ryerson)', il a disputé deux matchs et a très bien joué", a dit Stale Solbakken.

"Il a reçu beaucoup de stimuli, il a la tête pleine, son corps est submergé d'impressions, et puis le système s’effondre un peu".

(Philip O'Connor, Version française Benoit Van Overstraeten)