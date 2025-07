Ce que le transfert de Luis Díaz au Bayern dit de l’évolution du mercato en Bundesliga

En échange de 75 millions d’euros, Luis Díaz est devenu un joueur du Bayern Munich et – accessoirement – la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga. Jadis vu comme un garde-fou dans la jungle des transferts aux montants délirants, le championnat allemand semble doucement rentrer dans le rang. À moins qu’il ne s’agisse que d’une illusion ?

Après avoir officialisé son arrivée au Bayer Munich ce mercredi, Luis Diaz sera-t-il aligné dès ce samedi face à l’Olympique lyonnais. On en saura alors davantage sur le rôle que le Colombien devrait jouer au sein de l’effectif de Vincent Kompany. À gauche, à la place de Kingsley Coman ? Derrière Harry Kane, pour pallier le futur départ de Thomas Müller et la blessure longue durée de Jamal Musiala ? Encore un peu de patience. D’ici là, l’heure est à la critique de son transfert. Son très coûteux transfert : 75 millions d’euros (bonus compris), ce qui fait de l’ailier colombien de 28 ans la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga, derrière Theo Hernandez (80 millions) et Harry Kane (100 millions). Et ce, alors que l’ancien président du Bayern Uli Hoeness avait déclaré en 2019 qu’ « aucun joueur au monde ne vaut 100 millions d’euros », en référence aux transferts de Neymar et Ousmane Dembélé.

Un insatiable ogre bavarois

Le point commun entre ces trois joueurs ? Ils ont tous été recrutés par le même club – sans surprise – le Bayern Munich. Depuis quelques saisons, le Rekordmeister a en effet brisé un tabou en vigueur outre-Rhin, qui semblait interdire aux clubs de dépenser des sommes délirantes pour s’offrir les services d’une recrue. Ainsi, à l’été 2017, bons nombres d’observateurs s’étaient étranglés lorsque le Bayern avait cassé sa tirelire pour s’offrir Corentin Tolisso qui, contre 41,5 millions d’euros (hors bonus), devenait le joueur le plus cher de l’histoire du championnat. Oui, oui, Corentin Tolisso, le bon espoir français de l’Olympique lyonnais de l’époque.…

