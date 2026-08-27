Ce que l'on sait des crues dévastatrices entre le Népal et le Tibet

Les crues soudaines qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois ont fait au moins 165 morts. Près de 1.500 personnes sont portées disparues après qu'un glissement de terre composé de boue et de roches s'est déversé dans une rivière de l'Himalaya, provoquant des inondations dévastatrices, ont indiqué les autorités jeudi.

Voici ce que l'on sait des causes de la catastrophe et de son bilan.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Mercredi matin, la partie inférieure d'un glacier de l'Himalaya s'est effondrée et s'est écrasée dans la vallée.

Si les premiers rapports ont évoqué la possibilité qu'un séisme ait déclenché l'effondrement, l'institut d'études géologiques des États-Unis (U.S. Geological Survey) a précisé que la secousse signalée était en réalité de l'énergie sismique générée par l'effondrement de roches et de glace glaciaires, suivi d'une coulée de débris.

Une avalanche a dévalé la rivière Lhende Khola, qui longe la frontière montagneuse entre le Népal et le Tibet.

La coulée de boue a frappé le poste-frontière de Gyirong avant de provoquer une montée brutale des eaux de part et d'autre de la frontière, emportant des routes entières ainsi que des infrastructures électriques et inondant plusieurs villages.

QUEL EST LE BILAN HUMAIN ?

Les autorités népalaises ont récupéré jusqu'à présent 165 corps, mais le bilan devrait s’alourdir.

Près de 1.500 personnes sont toujours portées disparues en Chine et au Népal, parmi eux près de 750 étrangers.

Au Népal, ils comprennent 177 Indiens, ainsi que 63 Américains, 53 Ukrainiens, 34 Australiens, 33 Britanniques, 28 Malaisiens et 25 Canadiens.

Neuf Sud-Coréens travaillant sur une centrale hydroélectrique sont également portés disparus, tout comme des ressortissants d'une vingtaine d'autres pays.

Aucune information n'était disponible dans l'immédiat concernant les étrangers disparus au Tibet.

Dans l'État indien du Bihar, situé en aval du Népal, quelque 5.000 personnes ont été évacuées après l'émission d'alertes aux inondations.

QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ?

Plus de 5.000 militaires et policiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours et de recherches et 125 personnes avaient été secourues jeudi, a dit un porte-parole de l'armée népalaise.

Des tentes, de la nourriture et d'autres produits de première nécessité, fournis par l'Inde, sont distribués aux habitants depuis des hélicoptères, a-t-il ajouté.

Une grande partie de la région reste privée d'électricité et les importantes quantités de boue et de débris laissées par les inondations compliquent les opérations de secours.

D'autres pays ont également promis leur aide. Les Nations unies ont indiqué mobiliser du matériel et du personnel pour venir en aide aux communautés touchées.

L'Inde a déclaré coordonner étroitement ses efforts de secours et d'assistance avec Katmandou, tandis que la Corée du Sud a annoncé l'envoi d'une équipe d'intervention rapide.

(Rédigé par Sakshi Dayal, Kanjyik Ghosh, Rosalba O'Brien et Lincoln Feast, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)