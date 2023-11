Ce que contient le « Complément d’enquête » sur Cyril Hanouna

C'est l'enquête la plus attendue du paysage audiovisuel français. Diffusée ce jeudi soir, à 23 heures, sur France 2, Cyril Hanouna : le nouveau parrain du PAF s'intéresse à l'un des animateurs de télévision les plus populaires de France. Celui sur lequel circulent aussi de nombreuses rumeurs et de supposés liens avec les réseaux mafieux. La journaliste Virginie Vilar a enquêté depuis fin janvier 2023, soit depuis dix mois. Le Point a exceptionnellement pu visionner ce portrait en compagnie d'une poignée d'autres journalistes,à l'exception de la séquence finale d'interview avec le rappeur Booba. Il dure environ soixante-sept minutes, soit plus qu'un reportage classique de cinquante-deux minutes. À quelques heures de sa diffusion, Virginie Vilar était encore en montage. « Je viens de recevoir de nouveaux éléments d'enquête », dit-elle, énigmatique.



Pour Complément d'enquête, elle a interrogé environ 250 personnes, contactant notamment 32 collaborateurs du présentateur de Touche pas à mon poste ( TPMP ). Seule Valérie Bénaïm a été autorisée par Cyril Hanouna à parler face aux caméras des équipes du groupe audiovisuel public. « À TPMP, on passe quatre heures ensemble par jour. On s'invective, on se réconcilie. C'est comme le rôti du dimanche. Une famille bis. TPMP suinte Cyril Hanouna, suinte sa folie. Il est tour à tour père de