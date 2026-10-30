"Ce n'est pas une taxe qui m'empêche de dormir " : Roland Lescure s'excuse après une phrase "malheureuse" au sujet du carburant

Le ministre se rend compte que sa phrase "pouvait être perçue" comme une déconnexion avec les soucis financiers des Français.

Roland Lescure à Paris, le 28 octobre 2026. ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Il aurait "sans doute pu dire la même chose de manière différente". Roland Lescure a expliqué vendredi 30 octobre regretter sa "phrase malheureuse" au sujet de la taxation des carburants en France, dont il avait dit qu'elle "ne l'empêche pas de dormir".

"C'est une expression malheureuse que je regrette sincèrement d'avoir prononcée ", a déclaré le ministre sur franceinfo . Il a "présenté ses excuses si certains ont été choqués" par ces propos qui avaient été dénoncés par Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle, déclenchant une polémique.

Le ministre a remis la phrase dans le contexte "d'un débat assez long sur les taxes sur l'énergie" à l'Assemblée nationale, notant que "personne ne l'a relevée dans l'hémicycle" sur le coup. La transcription officielle du débat note cependant des "exclamations sur les bancs du groupe RN".

Roland Lescure a précisé qu'en se rasseyant il avait pensé : "Tu aurais sans doute pu dire la même chose de manière différente", car il s'était rendu compte que sa phrase "pouvait être perçue" comme une déconnexion avec les soucis financiers des Français.

Un débat "à la surface plutôt qu'en profondeur"

Il a assuré qu'au contraire "ce qui le tient éveillé" actuellement est de trouver des solutions pour faire baisser le prix du carburant, via la libération de stocks stratégiques ou les chèques grand rouleur. Il a regretté "la polémique" autour de cette affaire, souhaitant "qu'on comprenne qu'en mettant la lumière sur les phrases -parfois malheureuses- on oublie l'essentiel" et on entraîne "le débat à la surface plutôt qu'en profondeur".

Mercredi après-midi, pendant une discussion animée avec les députés où étaient évoqués les prix du carburant lors de l'examen du projet de loi de Finances pour 2027, Roland Lescure avait convenu que "les prix de l'essence sont plus élevés en France qu'ailleurs".

"La raison essentielle, c'est qu'on taxe plus qu'ailleurs, moi ce n'est pas une taxe qui m'empêche de dormir -je sais que ça en empêche de dormir d'autres- ça permet de financer plein d'infrastructures, c'est très bien", s'était-il réjoui.

Marine Le Pen avait aussitôt rebondi sur cette phrase : "Sachez, Monsieur Lescure, que (ces taxes) empêchent des millions de travailleurs, d'entrepreneurs, de retraités et de familles de dormir et même de vivre. Votre dédain est insupportable ", avait-elle posté sur X.

Dès jeudi matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, avait reconnu que le propos de Roland Lescure était "maladroit sur la forme".