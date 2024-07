Ce mercredi marque le jour de la « libération fiscale ». C’est-à-dire ?

En environnement, il y a le « jour du dépassement ». Date à laquelle, chaque année, l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut générer. En France, en termes d'égalité femmes-hommes, il existe aussi un jour à partir duquel les femmes travaillent gratuitement car moins payées que les hommes. Sur le plan de la fiscalité, aussi, il y a une date spéciale : il s'agit du jour de la « libération fiscale », moment à partir duquel les contribuables français « travaillent pour eux ». Et ce jour tombe ce mercredi 17 juillet.

Selon l'Institut économique Molinari, un think tank franco-belge, « la France est championne des prélèvements obligatoires en 2024 avec une libération sociale et fiscale le 17 juillet ». Cela veut dire qu'avant cette date, le « salarié moyen célibataire » n'avait « pas de contrôle direct sur l'affectation des fruits de son travail ».

Pour plus de pouvoir d'achat, moins de taxes et de réglementations ! En effet, toujours selon les calculs de l'Institut Molinari, « la fiscalité sur le salarié moyen ressort à 54 % lorsqu'on tient compte » de toutes les taxes et charges sociales : impôt sur le revenu, charges patronales, CSG, CRDS, TVA… Une baisse « marginale » de 0,10 % a par ailleurs été constatée par rapport à 2023.

Pour arriver à ces résultats, le think tank, dont les méthodes sont