 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Catastrophe ferroviaire en Espagne : le parquet européen enquête sur une fraude présumée
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/11/2026 à 14:57

Ajouter Boursorama à vos sources

L'utilisation de fonds européens consacrés à "la rénovation et à l'amélioration de la sécurité, de la signalisation et des systèmes de communication" de la ligne ferroviaire sont examinés.

Le parquet européen a annoncé vendredi enquêter sur une éventuelle fraude dans l'utilisation de fonds européens destinés à la rénovation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Séville, sur laquelle un accident a fait 69 morts la semaine dernière.

Cette collision entre deux trains à grande vitesse, qui a bouleversé le pays et la campagne des législatives anticipées du 29 novembre, est la deuxième catastrophe ferroviaire majeure survenue cette année sur la même ligne, après un autre accident en début d'année qui avait fait 46 morts.

Le parquet européen avait ouvert une enquête similaire après cet accident, survenu le 18 janvier près de la localité andalouse d'Adamuz.

Cette fois-ci, l'enquête porte sur "une possible fraude affectant des fonds européens destinés à la rénovation et à l'amélioration de la sécurité, de la signalisation et des systèmes de communication" sur cette ligne, précise l'institution dans un communiqué.

À cette fin, des "mesures d'enquête" sont menées auprès de l'Adif, l'entreprise publique chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires espagnoles, ainsi qu'auprès d'autres organismes publics, ajoute-t-elle.

De son côté, la Cour des comptes a confirmé que des agents de l'UCO (Unité centrale opérationnelle de la garde civile) se trouvaient ce vendredi matin "dans ses locaux à la demande du parquet européen à Madrid, dans le cadre d'une demande d'information".

Cette nouvelle enquête, centrée sur des aspects financiers, est distincte de celle ouverte par un tribunal espagnol afin d'établir les causes de l'accident.

Le gouvernement sous pression

Selon les premiers éléments, la tragédie d'Urda a débuté avec une panne informatique qui a contraint plusieurs trains à s'arrêter. Une instruction erronée aurait ensuite été donnée depuis le centre de contrôle de Madrid, ordonnant à l'un des trains de reprendre sa marche à vitesse normale.

Ce train aurait alors percuté un autre convoi immobilisé à une vitesse estimée entre 160 et 200 km/h, selon une première note d'information de l'autorité indépendante chargée d'enquêter sur ce type d'accidents.

Le ministre des Transports Óscar Puente, qui occupait également ce poste lors de l'accident d'Adamuz, a présenté sa démission mardi 3 novembre.

"Un ministre des Transports d'un pays comme l'Espagne ne peut pas rester en fonction après deux accidents d'une telle gravité en moins d'un an" , a déclaré Puente, considéré comme très proche du chef du gouvernement Pedro Sánchez, après plusieurs jours de forte pression politique.

Le président de l'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, a quant à lui présenté sa démission le lendemain.

Après le départ de Puente, Pedro Sánchez a confié par intérim le portefeuille des Transports au ministre de l'Économie Carlos Cuerpo. Le dirigeant socialiste a alors réaffirmé sa volonté de travailler à "rétablir la normalité (du) réseau à grande vitesse", après avoir reconnu quelques jours plus tôt que ce second accident avait "brisé" la confiance.

Le Président du gouvernement espagnol brigue sa réélection lors des élections législatives anticipées du 29 novembre, mais les sondages lui sont défavorables.

Plusieurs des crises qui ont secoué son gouvernement depuis le début de la mandature concernent le puissant ministère des Transports.

José Luis Ábalos, qui l'a dirigé entre 2018 et 2021, a été condamné en juin à 24 ans de prison pour plusieurs délits de corruption dans une affaire liée à l'achat de masques pendant la pandémie de Covid-19.

"La corruption et la mauvaise gestion de Sánchez ont coûté des vies humaines", a accusé ce vendredi la secrétaire adjointe à la santé et à la politique sociale du Parti populaire (droite), Carmen Fúnez, après l'annonce de l'ouverture de cette nouvelle enquête par le parquet européen.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue d'ensemble de la ligne d'horizon de Manhattan depuis le pont Verrazzano-Narrows pendant le marathon de New York
    États-Unis : les créations d'emplois dépassent largement les attentes en octobre
    information fournie par Reuters 06.11.2026 15:00 

    L'économie américaine a créé bien plus d'emplois que prévu en octobre et le taux de chômage a reculé légèrement à 4,1%, selon les données officielles publiées vendredi par le département du Travail. Ces chiffres suggèrent que le marché de l'emploi de la première ... Lire la suite

  • Le principal chef de l'opposition Tundu Lissu au tribunal à Dar es Salaam, Tanzanie, le 19 mai 2025 ( AFP / ERICKY BONIPHACE )
    En Tanzanie, pas de peine de mort mais 4 ans de prison pour l'opposant Lissu
    information fournie par AFP 06.11.2026 14:44 

    Le principal chef de l’opposition en Tanzanie, Tundu Lissu ne sera pas condamné à mort car la justice l'a innocenté vendredi du chef d'accusation de trahison, mais il devra passer quatre ans en prison pour "incitation" à la violence et manquera ainsi la prochaine ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 06.11.2026 14:43 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,82% pour le Dow Jones .DJI mais en hausse de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,45% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • L'UE somme TikTok de modifier ses flux personnalisés, accusés d'effets "nocifs" ( AFP / Nicolas TUCAT )
    L'UE somme TikTok de modifier ses flux personnalisés, accusés d'effets "nocifs"
    information fournie par AFP 06.11.2026 14:37 

    L'Union européenne a sommé vendredi le réseau social TikTok de modifier radicalement ses flux de vidéos personnalisés, accusés de nuire au bien-être et à la santé mentale des utilisateurs en les exposant à des spirales de contenus aux effets très négatifs, ce que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank