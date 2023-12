Casino : Auchan et Intermarché ont fait une offre pour reprendre les magasins

Serge Papin, administrateur d'Auchan Retail International, a confirmé jeudi l'existence d'une offre conjointe avec Les Mousquetaires-Intermarché pour racheter l'intégralité des hypermarchés et des supermarchés pas encore cédés par le distributeur en grande difficulté financière Casino. Toutefois, les patrons d'Auchan Retail et d'Intermarché, « Yves Claude et Thierry Cotillard, n'ont pas nécessairement déposé tous les ingrédients qui constituent l'offre », a précisé Serge Papin, interrogé sur BFM Business. Il n'a pas donné d'information sur le prix de l'offre, ni le nombre total de magasins, ni la répartition entre les deux repreneurs.

Casino a confirmé jeudi avoir « reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs » pour le rachat de « périmètres différents » d'hypermarchés et de supermarchés. « Je crois que tout le monde a fait des propositions, Carrefour a dû en faire, Leclerc a dû en faire aussi », a estimé Serge Papin, avant de défendre l'offre conjointe de son groupe Auchan et du groupement Les Mousquetaires-Intermarché qui concerne « l'ensemble [des magasins] », un critère « rassurant » d'un point de vue social, selon lui.

« Les emplois sont gardés dans le projet » d'Auchan et d'Intermarché, a affirmé Serge Papin. « Il y aura peut-être quelques outils logistiques » inclus dans l'offre