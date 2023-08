Cargo en feu au large des Pays-Bas: la catastrophe environnementale redoutée a été évitée

Le cargo Fremantle Highway remorqué arrive au port d'Eemshaven le 3 août 2023. ( ANP / Vincent Jannink )

Le cargo avec des centaines de voitures électriques à son bord a été remorqué jusqu'à un port néerlandais plus d'une semaine après le début de l'incendie.

La carcasse noircie du Fremantle Highway est arrivée jeudi 3 août au port de Eemshaven, tirée par deux remorqueurs et accompagnée d'un bateau capable de nettoyer d'éventuels déversements d'hydrocarbures en mer.

Le remorquage avait pu démarrer jeudi vers 5H00 locales et s'est "déroulé sans aucun problème", a indiqué l'Institut national néerlandais pour la gestion des eaux, le Rijkswaterstaat. Selon les médias locaux, le navire pourra rester au port jusqu'au 14 octobre.

Au moins sept marins avaient sauté par dessus bord lorsque leur cargo avait pris feu dans la nuit 25 au 26 juillet. L'un d'entre eux est décédé. Les autorités craignaient une catastrophe environnementale, le cargo ayant pris feu à proximité d'une zone écologiquement sensible.

" Nous avons veillé à ce que la mer des Wadden et les îles des Wadden ne soient pas polluées et nous en sommes fiers" , s'est félicité auprès de l'agence de presse néerlandaise ANP le capitaine du port Pieter van der Wal. La mer des Wadden, qui longe une région côtière s'étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l'Unesco et possède une riche biodiversité de plus de 10.000 espèces aquatiques et terrestres.

Le cargo de 18.500 tonnes, battant pavillon panaméen, transportait 3.783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques , selon la compagnie K Line qui affrétait le navire. Parmi ces dernières se trouvaient des BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Audi et Lamborghini, avec une perte totale susceptible de dépasser 300 millions d'euros. Une des voitures électriques à bord pourrait être à l'origine de l'incendie.

Le cargo était parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd en Egypte avant de reprendre la route pour Singapour, sa destination finale.

" La mer des Wadden a échappé à une catastrophe environnementale majeure ", a salué la Waddenvereniging, une organisation de protection de l'environnement locale. "Cependant, nous continuons d'être très préoccupés par la navigation qui a lieu au nord des îles Wadden", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Début 2019, quelque 340 conteneurs d'un des plus gros porte-conteneurs au monde, touché par une tempête, étaient tombés à l'eau dans la région, jonchant de plastique et polystyrène des kilomètres de littoral vierge.