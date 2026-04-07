Carburants: les pêcheurs entendent amplifier le mouvement en Corse mercredi

Un ferry de la Corsica Linea bloqué à l'entrée du port d'Ajaccio par des bateaux de pêche, le 7 avril 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Les six principaux ports corses ont été bloqués mardi et devraient le rester mercredi par l'action de pêcheurs qui souhaitent mettre fin à la "spirale mortifère" de l'augmentation du prix des carburants, déjà plus chers sur l'île que sur le continent, en raison du conflit au Moyen-Orient.

A l'appel du jeune syndicat pour la défense des pêcheurs corses, plusieurs bateaux de pêche se sont positionnés dans les ports d'Ajaccio, Bastia, Propriano, l'Île-Rousse, Bonifacio et Porto-Vecchio, rendant impossible toute navigation d'autres embarcations.

Un bateau de la Corsica Linea transportant passagers et vivres depuis Marseille et un bateau Corsica Ferries en provenance de Toulon sont restés à l'arrêt dans le golfe d'Ajaccio jusqu'à la mi-journée avant de finir par pouvoir accoster dans plusieurs ports de l'île. Un bateau de croisière qui devait accoster à Ajaccio a fini par se dérouter vers Gênes (Italie), a précisé à l'AFP la préfecture.

"Notre but est de mettre fin à cette spirale mortifère de cette augmentation du gasoil", a indiqué à l'AFP, Joseph Sanna, porte-parole du syndicat pour la défense des pêcheurs Corse.

"Le blocage est maintenu et sera amplifié demain (mercredi)", a-t-il précisé mardi soir en annonçant l'intention de "bloquer les gaziers qui rentrent cette nuit" et de "rebloquer en mer les bateaux passagers qui arriveront" mais plus longtemps que mardi.

"Des syndicats d'agriculteurs vont venir nous rejoindre et peut-être les transporteurs", a-t-il ajouté.

Le prix moyen du litre de gazole pêche détaxé s'établissait à 1,09 euro le 2 avril, contre 64 centimes le 2 mars, au début de la crise énergétique générée par la guerre au Moyen-Orient, selon l'observatoire du carburant Amarrée.

La préfecture de Corse a indiqué à l'AFP avoir proposé aux pêcheurs qui bloquent les ports insulaires de participer à une table ronde "demain après-midi", mercredi, pour comprendre le prix du gazole marin et "trouver des solutions".

"On ne participera pas à cette réunion qui ne servira à rien de toute façon", a indiqué à l'AFP M. Sanna, assurant: "On ne montera que pour signer un protocole d'accord".

Le préalable à la participation à cette table ronde est la levée des blocages qui ont paralysé en mer mardi "entre 2.500 et 3.000 passagers", a indiqué la préfecture sans compter les passagers du bateau de croisière dérouté.

Un pêcheur corse mobilisé dans le port d'Ajaccio contre la hausse du prix des carburants, le 7 avril 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Une mobilisation des pêcheurs méditerranéens avait été envisagée ce mardi par les comités du sud-est de la France (Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse).

Finalement, ils avaient "privilégier les négociations avec le gouvernement français", a expliqué à l'AFP Bernard Perez, président du Comité régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) Occitanie.

Un mot d'ordre que n'a pas suivi le syndicat pour la défense des pêcheurs corses.

Au Havre, la quinzaine de patrons de pêche s'étaient entendus pour rester à quai mardi, a indiqué à l'AFP Mathieu Vimard, directeur adjoint de l'Organisation des Pêcheurs Normands. "Aujourd'hui on devrait arriver à 1,30 euro le litre (de gasoil pêche NDLR) contre 65 centimes avant la guerre", a-t-il précisé.