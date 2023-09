Carburant : les distributeurs refusent la vente à perte proposée par l'exécutif

À l'issue d'un entretien avec Bruno Le Maire à Bercy, ce mardi 19 septembre, les principales enseignes de la grande distribution ont tranché : elles ne revendront pas leur carburant à perte dans les stations essence de leurs magasins. Les géants du secteur préfèrent s'en remettre à la vente au prix coûtant, comme le révèlent nos confrères du Figaro .

Pour justifier leur décision, à rebours du climat économique défavorable aux consommateurs, Carrefour, Système U, Leclerc, Intermarché, ou encore Auchan, ont estimé que « la possibilité de vente à perte », proposée comme solution par le gouvernement samedi 16 septembre, « ne sera pas suivie car elle n'est économiquement pas tenable ». Ce « nouvel outil », présenté par Élisabeth Borne, devait leur permettre de vendre leur carburant à perte via une loi durant six mois, - à compter de décembre -, afin de faire baisser les prix pour les consommateurs et ce, sans nouvelle remise de l'exécutif.

Vente de carburant à perte : les petites stations-service en colère

En parallèle, si les enseignes se feront « discrètes » sur leur choix de ne pas activer ce levier mis à leur disposition pour pallier la hausse des prix et aider les ménages, souligne encore Le Figaro , elles comptent bien sur le soutien du gouvernement pour faire avancer d'autres dossiers. Et notamment les négociations

