Cantines scolaires : régions et départements veulent changer la loi pour gérer les achats et acheter plus local

Carole Delga à Saint-Malo, le 28 septembre 2023. ( AFP / DAMIEN MEYER )

"La restauration collective, c'est plus de 220 millions de repas chaque année rien que pour les lycées", a rappelé la présidente socialiste des Régions de France Carole Delga mercredi 28 février.

"Plus de produits locaux" dans les écoles. Les régions et les départements veulent changer la loi pour gérer les achats alimentaires dans les cantines des collèges et lycées, a expliqué mercredi 28 février la présidente socialiste des Régions de France Carole Delga.

"Nous avons absolument besoin que cette restauration collective permette un revenu pour nos agriculteurs et une alimentation de qualité", a-t-elle martelé lors d'un déjeuner de presse au Salon de l'agriculture, organisé avec le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard. Dans un courrier envoyé la semaine dernière au Premier ministre et co-signé par François Sauvadet, président de l'Association des départements de France, Carole Delga demande la pleine autorité sur les achats alimentaires dans les collèges et les lycées. En effet, si les départements et les régions financent la restauration scolaire dans les cantines dans le secondaire, l'Education nationale gère les stocks et pilote les achats.

"Nous n'avons aucun moyen de faire en sorte que nos budgets puissent aller vers les producteurs locaux, les producteurs bio, les producteurs sous signe officiel de qualité", a déploré Carole Delga, qui préside la région Occitanie. "C'est un vrai sujet parce que la restauration collective, c'est plus de 220 millions de repas chaque année rien que pour les lycées", a-t-elle insisté.

Lancement d'une plateforme d'approvisionnement pour la restauration scolaire en Ile-de-France

Carole Delga réclame ainsi une modification législative dans la future loi d'orientation agricole. La région Ile-de-France, qui revendique 27 millions de repas distribués chaque année aux lycéens, a cependant fait valoir auprès de l'AFP une position différente. "On n'a pas forcément besoin d'un changement législatif", estime James Chéron, son vice-président chargé des lycées, car le secrétaire général d'un lycée, qui passe formellement la commande, voit son "autorité fonctionnelle partagée entre l'Education nationale, son employeur et la région".

Après le lancement en 2021 d'une centrale d'achat pour regrouper les commandes auprès de producteurs locaux, la première région de France prévoit le lancement à la rentrée de septembre d'une plateforme d'approvisionnement pour la restauration scolaire. Cette plateforme, développée avec le département de Seine-et-Marne, collectera, transformera et conditionnera produits laitiers, fruits et légumes ou volailles venant de producteurs locaux et assurera la logistique d'approvisionnement pour 13 millions de repas annuels dans des collèges et lycées.