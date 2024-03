Canons, chars, jumelles, munitions... : la France détaille les matériels militaires donnés à Kiev, évalués à 2,6 milliards d'euros

"La France a fait le choix de l'efficacité opérationnelle : promettre ce qu'on peut livrer, livrer ce qu'on peut promettre", a expliqué le ministre des Armées, en réponse aux critiques.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Récemment accusée de manquer de transparence dans l'aide qu'elle apporte à l'Ukraine, la France a détaillé, lundi 4 mars dans un communiqué du ministère des Armées, les équipements qu'elle a livrés depuis 2022 à Kiev, pour un total de 2,6 milliards d'euros.

Dans un accord de sécurité signé avec l'Ukraine le 16 février à Paris, la France s'est en outre engagée à fournir en 2024 "jusqu’à 3 milliards d'euros" d'aide militaire "supplémentaire" à Kiev.

Depuis le début de la guerre, la France fournit des équipements et du matériel adaptés au contexte d'engagement des forces armées ukrainiennes, indique le communiqué du ministère. Ces livraisons respectent trois critères : livrer des capacités complètes (matériels avec munitions, formations et maintenance des équipements), sans fragiliser nos armées et en maîtrisant l'escalade.

Ainsi, la France a livré à l'Ukraine 50 pièces d'artillerie, dont 30 canons Caesar, trois systèmes anti-char Milan, des milliers de casques, gilets pare-balles, équipements de premiers secours. Paris a également livré six systèmes de défense anti-aérienne Mistral et deux systèmes Crotale. Ont également été livrés 38 blindés AMX10-RC et 250 véhicules de l'avant blindés (VAB), des millions de munitions, des fusils d'assaut, ds mitrailleuses et des obus. (Liste complète disponible sur le site internet du ministère des Armées )

Livrer des "capacités complètes"

Selon le Kiel Institute, qui place la France à la 16e place de son classement, la France a promis 640 millions d'aide militaire contre 17,7 milliards d'euros côté allemand. Les données de ce classement ont été arrêtées au 15 janvier, soit avant les dernières annonces françaises. L'organisme de recherche allemand note qu ne , donc nous sous-estimons probablement le total des allocations". Le gouvernement français s'est longtemps refusé à publier une liste précise des équipements et leur valeur.

Selon le ministre des Armées, outre les 2,615 milliards d'euros d'équipements livrés et les 3 milliards maximum promis en 2024, la France contribue à hauteur de 1,2 milliard d'euros à la Facilité européenne pour la paix (FEP), créée par Bruxelles pour financer des fournitures d'armes à l'Ukraine et des missions à l'étranger.

Paris reproche au Kiel Institute de ne pas tenir compte à cet apport dans son classement, ni de valoriser le fait que la France livre des "capacités complètes", c'est-à-dire des équipements avec leurs munitions, entretien et formation.

"La France a fait le choix de l’efficacité opérationnelle pour son aide militaire à l'Ukraine : promettre ce qu'on peut livrer, livrer ce qu'on peut promettre" , souligne Sébastien Lecornu sur X, en allusion à des promesses non tenues ou des livraisons de matériel défectueux par d'autres partenaires de l'Ukraine.

Le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov avait déploré fin février que la moitié des armes occidentales promises à Kiev étaient livrées avec du retard.

"À l'heure actuelle, un engagement n'est pas synonyme de livraison, 50% de (ces) engagements ne sont pas livrés dans les temps ", avait-il déclaré.

Pour le ministre français, le Kiel Institute met en outre sur le même plan des armements différents, par exemple les missiles longues portées comme les Scalp/StormShadow livrés par la France, et ceux de courtes portées fournis par Berlin qui refuse à ce jour de fournir à l'Ukraine des Taurus (longue portée) capables de changer la donne sur le terrain.