Canicule : les cinq conseils d’un cardiologue pour éviter l’infarctus

Attention, la canicule peut mettre votre cœur à rude épreuve. Cardiologue à la clinique du Millénaire à Montpellier, le professeur Christophe Piot constate, chaque année, en période de forte chaleur, une recrudescence des infarctus « chez des gens plus jeunes ». Et les risques sont « amplifiés chez les personnes cardiaques ». Cinq conseils à suivre pour votre santé et celle de vos proches.

La déshydratation peut aggraver ou déstabiliser des insuffisances rénales, épaissir le sang. L'autre risque est celui de la pollution de l'air, qui augmente avec les périodes de forte chaleur. Ces deux effets peuvent aggraver une insuffisance cardiaque ou déstabiliser une coronaropathie. Ce que l'on constate lors des périodes de forte chaleur, ce sont des infarctus chez des gens plus jeunes, de 40 à 60 ans. Et, contrairement à ce que l'on voit souvent, avec des sténoses très serrées [un rétrécissement de l'ouverture de la valvule aortique], ce sont plutôt de petites plaques, des thromboses. On a l'impression que la déshydratation favorise la thrombose dans les coronaires. Il faut donc boire régulièrement.

Courir en plein soleil, en plein pic de pollution, c'est évidemment un comportement à éviter. Faire du sport l'été, c'est le matin à 6 heures ou 7 heures du matin, ou en salle de sport sous la clim. Ou nager dans la journée. Mais il faut éviter de faire du sport par des chaleurs