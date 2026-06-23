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Canicule: la tour Eiffel fermera mardi dès 16H00, au lieu de 00H45
information fournie par AFP 23/06/2026 à 15:11

Près de la tour Eiffel à Paris le 22 juin 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Près de la tour Eiffel à Paris le 22 juin 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La tour Eiffel va fermer ce mardi après-midi dès 16H00, au lieu de 00H45 en temps normal, en raison de la canicule, afin de "garantir les meilleures conditions d'accès" à la Dame de fer, a indiqué à l'AFP l'exploitant.

La société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete) précise qu'une fermeture à 16H00 implique un dernier accès à 12H15 pour les visites du monument, et 13H30 pour ses restaurants.

"Nous sommes contraints de nous adapter aux fortes chaleurs, la priorité c'est la sécurité de nos équipes et de nos visiteurs", a-t-on expliqué à la Sete. Il est "très probable" que le monument soit de nouveau fermé de manière anticipée mercredi, a-t-elle ajouté.

En haute saison, à compter de la mi-juin, la tour Eiffel est ouverte de 9H00 à 00H45, et de 9H30 à 23H45 le reste de l'année.

Le site accueille près de 7 millions de visiteurs par an, dont environ 75% d'étrangers.

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