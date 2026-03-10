Candidate Insoumise menacée de mort: le suspect jugé fin mars à Strasbourg

Un drapeau de la France insoumise (LFI) et une affiche électorale montrant Jean-Luc Mélenchon à Marseille, le 12 mai 2022 ( AFP / Pascal GUYOT )

L'homme suspecté d'avoir menacé de mort une candidate Insoumise à Strasbourg lors d'un collage d'affiches électorales sera jugé le 31 mars, a indiqué mardi le parquet de la ville alsacienne.

Placé en garde à vue lundi, le mis en cause a été déferré "pour menace de mort matérialisée par un objet" à l'encontre de Jamila Haddoum et de ses fils.

La candidate avait indiqué que l'homme était muni d'un couteau.

Le parquet a précisé avoir requis un contrôle judiciaire avec obligation de soins, interdiction de port et de détention d'arme, de se rendre à la permanence de LFI ou à des débits de boissons.

Selon une source policière, l'homme, né en 1965, a été interpellé lundi après-midi sur son lieu de travail et son logement a été perquisitionné.

Travailleuse sociale de 44 ans, en dixième position sur la liste LFI menée par Florian Kobryn aux municipales à Strasbourg, Mme Haddoum a porté plainte après avoir été agressée vendredi soir dans le centre-ville alors qu'elle se trouvait avec ses enfants âgés de 15 et 16 ans.

Le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête dans la foulée.

Lors d'un point de presse samedi après-midi, Mme Haddoum a indiqué qu'elle s'apprêtait à coller une affiche avec ses fils lorsqu'un homme lui a demandé à plusieurs reprises de quel parti elle était avant de la menacer lorsqu'il a aperçu l'affiche de LFI.

"Il m'a dit : +Jamais de la vie tu afficheras ça ici+, +je te tranche la gorge+", a-t-elle relaté, "et il sort un couteau".

Mme Haddoum a filmé la scène, une vidéo qu'elle a montrée à des journalistes sur son téléphone portable et qui a été postée sur le réseau social X.

La candidate socialiste Catherine Trautmann et la maire écologiste Jeanne Barseghian, candidate à sa réélection, ont condamné les faits "avec la plus grande fermeté".