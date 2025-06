Canal+: quitter la TNT, une "économie" de 20 millions d'euros par an

( AFP / MARTIN BUREAU )

Avoir retiré ses quatre chaînes payantes de la TNT (télévision numérique terrestre) va permettre au groupe Canal+ de "faire des économies" de quelque 20 millions d'euros par an en supprimant les coûts de diffusion, a-t-il indiqué vendredi lors de son assemblée générale.

"Nous avons fait le choix de sortir de la TNT payante - c'était hier - pour faire des économies, et avec un impact très positif pour Canal+ d'un point de vue économique", a déclaré le président du directoire, Maxime Saada.

Cette décision permet au groupe "d'avoir de grosses économies de coûts techniques sur la diffusion", a renchéri la directrice financière, Amandine Ferré.

Les "coûts fixes" de la diffusion sur la TNT étaient "de l'ordre de 5 millions d'euros par an par chaîne, donc c'est significatif", a-t-elle développé.

D'autant que le nombre d'abonnés qui regardaient les chaînes de Canal+ via le décodeur de la TNT était "en forte décroissance ces dernières années".

C'est pourquoi le groupe a "préféré privilégier une migration" de ces abonnés "sur d'autres plateformes" (box internet, satellite...), afin de faire "de grosses économies de coûts techniques sur la diffusion", a conclu Mme Ferré.

Canal+ avait annoncé en décembre qu'il retirerait début juin ses quatre chaînes payantes de la TNT (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Planète). Il avait justifié cette décision par le non-renouvellement de la fréquence de sa chaîne gratuite C8 et par "un environnement fiscal et réglementaire de plus en plus contraignant".

Depuis vendredi, le numéro 4 de la chaîne Canal+ sur la TNT a été repris par France 4 dans le cadre d'une vaste réorganisation de la numérotation décidée par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Par ailleurs, le groupe Canal+ a annoncé vendredi avoir mis fin à un litige avec le Centre national du cinéma (CNC) en concluant un accord. Ce litige portait sur le calcul de la taxe sur les services de télévision récoltée par le CNC. L'accord permet à Canal+ de ne pas avoir à verser quelque 90 millions d'euros pour les années 2020 à 2023.

En revanche, un autre contentieux se poursuit avec le fisc concernant les taux de TVA applicables au groupe (10% ou 20%). Ce litige porte sur 655 millions d'euros. "Nous dialoguons activement avec les autorités fiscales pour trouver une solution au plus vite", a assuré Mme Ferré.