Canal: Pékin appelle le Panama à protéger les intérêts des entreprises chinoises

Le canal du Panama ( AFP / MARTIN BERNETTI )

La Chine a demandé au Panama de protéger les droits des entreprises chinoises sur son sol et exprimé son opposition à toute ingérence étrangère dans leurs relations, sur fond de différend autour du canal de Panama.

Le Panama est pris dans la rivalité entre les superpuissances américaine et chinoise qui s'accusent mutuellement de chercher à contrôler le canal de Panama, voie commerciale vitale entre l'Atlantique et le Pacifique.

Le Panama a pris le contrôle de deux ports précédemment exploités sur le canal par un conglomérat basé à Hong Kong (Chine) à la suite d'une décision rendue en janvier par la Cour suprême panaméenne.

"La Chine espère que le Panama défendra sérieusement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises", a dit mardi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue panaméen Javier Martinez-Acha, selon des propos rapportés par ses services mercredi.

"La Chine a toujours affirmé que ses relations avec le Panama ne sont dirigées contre aucune tierce partie et ne devraient subir aucune ingérence de la part d'une tierce partie", a-t-il ajouté, sans nommer les Etats-Unis, au cours de cette rencontre en marge d'une réunion aux Nations unies.

Le président américain Donald Trump est revenu au pouvoir l'année dernière en promettant de reprendre le contrôle du canal de Panama, qui avait été cédé par les Etats-Unis dans le cadre d'un accord conclu par l'ancien président Jimmy Carter (1977-1981).