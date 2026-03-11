Canal+ a atteint ses objectifs en 2025 et se renforce avec l'IA

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mercredi avoir atteint ses objectifs financiers en 2025, après notamment l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, et va s'appuyer sur l'intelligence artificielle de Google Cloud et OpenAI pour offrir du "divertissement personnalisé".

"2025 a été une année de transformation réussie pour Canal+", qui a atteint "une taille critique", s'est félicité le président de son directoire, Maxime Saada, dans un communiqué.

Depuis le rachat de MultiChoice en septembre, le groupe compte 40 millions d'abonnés dans plus de 70 pays (contre 25,7 millions auparavant), soit quatre fois plus qu'il y a 10 ans. Il est prévu d'économiser 400 millions d'euros par an à partir de 2030 grâce aux synergies de coûts.

L'année dernière, Canal+ a aussi mis un terme à ses contentieux avec l'administration fiscale française, et a renouvelé jusqu'en 2031 les droits exclusifs de l'intégralité des coupes de l'UEFA en France.

Ainsi, "nous avons atteint notre objectif de chiffre d'affaires et dépassé nos objectifs en matière de rentabilité et de génération de trésorerie", souligne Maxime Saada.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) de Canal+ a atteint 542 millions d'euros, avec un taux de marge de 8,7%, contre 503 millions et 7,8% en 2024. Canal+ et MultiChoice combinés ont enregistré un chiffre d'affaires de 8,7 milliards.

"En Europe, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer la rentabilité" en 2026, affirme le dirigeant, qui anticipe un EBITA ajusté de 735 millions d'euros.

A partir de juin, Canal+ va utiliser la technologie d'OpenAI pour proposer des contenus personnalisés aux utilisateurs, selon leurs préférences ou leur état d'esprit.

Au même moment et dans la même perspective, l'IA de Google Cloud sera déployée en Europe et en Afrique par Canal+, afin d'accélérer l'indexation vidéo de ses contenus.