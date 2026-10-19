Canada-Un feu de prairie sur une base militaire en Alberta tue 4 personnes

Un incendie déclenché par un feu de broussailles a tué quatre soldats et fait 39 blessés, dont 19 se trouvent dans un état critique, sur une base d'entraînement de l'armée canadienne dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du pays, ont déclaré dimanche soir les autorités locales.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a décrit l'incident survenu sur la base de Wainwright comme l'une des pires tragédies pour l'armée canadienne en temps de paix sur le territoire national.

Des vents allant jusqu'à 96 km/h ont propagé le feu, qui s'était déclenché samedi aux alentours de 16h00 (22h00 GMT).

Au cours d'une conférence de presse, un commandant de l'armée a souligné à quel point les flammes avaient progressé à un rythme "hors du commun".

"Je n'avais jamais vu quelque chose comme cela", a dit le général Wade Rutland devant les journalistes.

La Première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a déclaré que la plupart des blessés auront besoin de soins spécifiques et intensifs pendant "des semaines et des mois".

Quand l'incendie s'est déclenché, a rapporté Wade Rutland, 85 soldats effectuaient un entraînement au combat à "haute intensité" sur la base de Wainwright, située dans une prairie.

Ces soldats se préparaient à un déploiement en Lettonie, où l'armée canadienne effectue actuellement sa principale opération à l'étranger, a-t-il précisé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer ce qui a causé le feu de broussailles. Wade Rutland a dit ne pas vouloir spéculer sur l'origine de l'incendie, tout en ajoutant ne pas penser qu'il y avait eu une "interférence externe".

(Amanda Stephenson; version française Jean Terzian)