Canada-Plusieurs morts après un "grave incident" sur une base militaire

Plusieurs personnes sont mortes après un grave incident survenu sur une base militaire de l'Alberta, au Canada, a dit samedi le ministre canadien de la Défense, David McGuinty.

L'incident, qui a provoqué un incendie, a également fait des blessés, a indiqué David McGuinty.

"Je suis attristé d'annoncer qu'un incident a fait des morts et des blessés" sur la base militaire de Wainwright, a dit le ministre aux journalistes.

David McGuinty n'a pas donné le bilan de l'incident ni ses causes. Un incendie faisait toujours rage sur les lieux samedi soir, a-t-il ajouté.

"Je ne parviens pas à me souvenir d'un incident tel que celui-ci ces dernières années", a dit David McGuinty.

L'armée canadienne et la police montée canadienne enquêtent sur l'incident, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Mark Carney a dit dans un message publié sur les réseaux sociaux que le gouvernement canadien "travaillait étroitement avec le gouvernement de l'Alberta et les autorités locales".

La base militaire de Wainwright, située à 210 kilomètres à l'est d'Edmonton, comptait 1.310 membres du personnel - militaires et civils - en 2021, selon un recensement. La ville de Wainwright, qui compte quelque 6.600 habitants, est situé au nord de la base.

La mairie de Wainwright a fait savoir sur les réseaux sociaux que l'incendie s'était propagé hors de la base, mais qu'aucun ordre d'évacuation n'avait été émis.

(Amanda Stephenson à Calgary; version française Camille Raynaud)