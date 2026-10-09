information fournie par Boursorama avec AFP • 09/10/2026 à 17:05

Canada: le taux de chômage augmente à 6,5% en septembre

( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 6,5% en septembre au Canada, touché depuis la fin du mois d'août par de nouveaux droits de douane américains, selon des données officielles publiées vendredi.

La perte de ces 68.000 emplois en septembre intervient après la baisse de 42.000 emplois en août. Le taux de chômage s'établissait alors à 6,4%.

Sur un an, le nombre d'emplois a progressé de 95.000 (+0,5%) en septembre, selon Statistique Canada.

L'emploi a notamment reculé chez les jeunes de 15 à 24 ans et chez les femmes, dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'industrie.

Le conflit commercial avec les États-Unis s'est envenimé après l'imposition de nouveaux droits de douane par le président Donald Trump, entrés en vigueur le 22 août, et les ripostes canadiennes au "dollar près".

Pour l'heure, une reprise des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis n'est pas prévue.

"La faiblesse des chiffres de l'emploi (...) reflète sans doute davantage la volatilité des données que l'impact des nouveaux droits de douane américains", estime néanmoins l'économiste de la banque CIBC, Andrew Grantham.

"Les tensions commerciales et les taux d'intérêts plus élevés pèsent sur l'activité", affirme pour sa part l'économiste à la banque TD, Andrew Hencic.

Dans ce contexte, Andrew Grantham s'attend à ce que la Banque du Canada "reste patiente" et "maintienne son taux directeur inchangé" à 2,25% lors de sa prochaine mise à jour, le 28 octobre.