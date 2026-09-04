Canada: l'excédent commercial fond en juillet

L'excédent commercial du Canada a fondu au mois de juillet, a annoncé jeudi l'institut de statistiques, avant même que de nouveaux droits de douane américains n'entrent en vigueur après la rupture fin août des négociations entre les deux pays.

Il est passé de 4,2 milliards de dollars canadiens (2,62 milliards d'euros) en juin à 769 millions de dollars canadiens (480 millions d'euros) en juillet sous l'effet d'un repli de 2,3% des exportations et d'une hausse de 2,2% des importations.

Les exportations ont particulièrement souffert de la baisse des cours du pétrole et des métaux précieux.

Celles vers les Etats-Unis ont reculé de 6,6% en juillet - principalement en raison de la baisse des cours du brut, les Etats-Unis étant un gros importateur de pétrole canadien -, "ce qui représente la baisse en pourcentage la plus marquée depuis avril 2025", a détaillé Statistique Canada.

L'excédent commercial à l'égard des Etats-Unis a été divisé par près de deux à 5,9 milliards de dollars en juillet contre 10,3 milliards en juin.

L'annonce de ce repli de l'excédent commercial canadien intervient alors que le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis s'est envenimé ces dernières semaines, ce qui aura une incidence négative sur la balance commerciale canadienne dans les mois à venir.

Le Premier ministre canadien Mark Carney a rompu récemment les négociations commerciales avec Washington, accusant la Maison Blanche de vouloir lui imposer un accord commercial "injuste", et a riposté à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains le 22 août avec une série de contre-surtaxes qui seront effectives le 8 septembre.

Selon les économistes de RBC, les données publiées jeudi semblent indiquer que la balance commerciale n'aura pas au troisième trimestre la contribution qu'elle a eu sur la forte croissance du PIB (+3,3% en rythme annualisé) enregistrée au deuxième.

Et les droits de douane américains "entrés en vigueur en août vont encore faire diminuer la demande américaine pour les produits canadiens", ont-ils ajouté.