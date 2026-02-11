 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada-Dix morts après une fusillade en Colombie-Britannique-presse
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 03:35

Une fusillade a fait dix morts, dont le tireur présumé, mardi à Tumbler Ridge, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, a rapporté CBC News.

Six corps ont été retrouvés dans un lycée de la ville, deux autres corps ont été retrouvé à un endroit dont la police pense qu'il est lié à l'incident, et une personne est morte lors de son transport vers l'hôpital, a rapporté CBC News. Le décès du tireur présumé avait été confirmé plus tôt, a précisé la chaîne de télévision canadienne.

La police a déclaré que vingt-cinq personnes étaient examinées pour des blessures, a indiqué CBC.

(Ismail Shakil à Ottawa; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank