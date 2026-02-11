Canada-Dix morts après une fusillade en Colombie-Britannique-presse

Une fusillade a fait dix morts, dont le tireur présumé, mardi à Tumbler Ridge, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, a rapporté CBC News.

Six corps ont été retrouvés dans un lycée de la ville, deux autres corps ont été retrouvé à un endroit dont la police pense qu'il est lié à l'incident, et une personne est morte lors de son transport vers l'hôpital, a rapporté CBC News. Le décès du tireur présumé avait été confirmé plus tôt, a précisé la chaîne de télévision canadienne.

La police a déclaré que vingt-cinq personnes étaient examinées pour des blessures, a indiqué CBC.

(Ismail Shakil à Ottawa; version française Camille Raynaud)