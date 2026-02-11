 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada-Dix morts après une fusillade en Colombie-Britannique
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 04:05

(Actualisé avec déclarations de la police)

Une fusillade a fait dix morts, dont le tireur présumé, mardi dans une ville du nord-est de la province canadienne de Colombie-Britannique, a déclaré la police.

Six corps ont été retrouvés dans un lycée de Tumbler Ridge, deux autres corps ont été retrouvé à un endroit dont la police pense qu'il est lié à l'incident, et une personne est morte lors de son transport vers l'hôpital, a déclaré la police montée.

Le tireur présumé a également été retrouvé mort et il semble qu'il s'agisse d'un acte délibéré, a précisé la police canadienne.

Tumbler Ridge est une petite ville d'environ 2.400 habitants située aux pieds des Rocheuses canadiennes, à quelque 1.155 km au nord-est de Vancouver.

La police a déclaré que vingt-cinq personnes étaient examinées pour des blessures.

"Toutes nos pensées vont vers la population de Tumbler Ridge. J'ai parlé au maire et aux élus locaux et nous offrons toute l'aide dont pourrait avoir besoin la police montée", a déclaré la ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Nina Krieger, sur le réseau social X.

(Ismail Shakil à Ottawa et Ryan Patrick Jones à Toronto; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank