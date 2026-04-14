Canada-Carney obtient la majorité parlementaire lors d'élections partielles

Le Parti libéral de Mark Carney a obtenu lundi la majorité parlementaire au Canada à la faveur de résultats d'élections législatives partielles, ce qui devrait favoriser la mise en oeuvre des politiques que le Premier ministre présente comme indispensables dans un monde de plus en plus divisé.

D'après les projections du groupe audiovisuel public Radio-Canada, les libéraux sont assurés de remporter deux des trois circonscriptions en jeu, situées toutes deux à Toronto en Ontario - celle d'University-Rosedale, dans le centre de la mégalopole, et celle de Scarborough-Sud-Ouest, dans l'est.

Les résultats ne sont pas encore déterminés dans la circonscription de Terrebonne, en périphérie de Montréal au Québec.

Alors que remporter un siège lui suffisait pour atteindre la majorité, le Parti libéral dispose avec ces deux victoires de 173 sièges sur les 343 que compte la Chambre des communes.

Le siège dans la circonscription d'University-Rosedale avait été laissé vacant en janvier dernier par la libérale Chrystia Freeland, qui a démissionné de son poste au gouvernement et quitté son siège à la Chambre des communes après avoir été nommée conseillère en développement économique en Ukraine.

En amont de ces élections partielles, Mark Carney avait souligné qu'obtenir la majorité lui permettrait d'être plus à même d'affronter la guerre commerciale livrée par l'administration du président américain Donald Trump.

Au cours de l'année écoulée, les libéraux ont été dépendants d'appuis limités d'élus conservateurs pour faire adopter des mesures économiques et commerciales.

Disposer de la majorité va également permettre à Mark Carney de décider du calendrier des prochaines élections fédérales, alors que les gouvernements minoritaires sont traditionnellement sous la menace d'un scrutin anticipé déclenché par un vote de défiance et tiennent généralement moins de deux ans.

La position de l'ancien président des banques centrales canadienne et britannique s'était déjà renforcée au fil des cinq derniers mois, cinq députés de l'opposition ayant rejoint les rangs libéraux durant cette période.

(Maria Cheng et Bhargav Acharya; version française Jean Terzian)