Camille Langlade : « L’objectif est de recentrer BFMTV sur l’info plutôt que sur les débats »

Changement d'ère pour BFMTV. Passée sous le contrôle du milliardaire Rodolphe Saadé, la chaîne info traverse une zone de turbulence : audiences en berne, départs en série au sein de son état-major éditorial et leadership chahuté par CNews.

Aux commandes de la rédaction depuis octobre 2024, Camille Langlade hérite d'un défi de taille. Pour sa première interview depuis sa nomination, l'ancienne cheffe du service politique de la chaîne dévoile les contours de sa stratégie et sa vision pour l'avenir de BFMTV. Au menu : plus d'infos et moins de débats.

Le Point : Qu'est-ce qui vous a le plus surprise depuis votre prise de fonction, il y a bientôt cinq mois ?

Camille Langlade : On a beau s'y préparer, on ne réalise jamais pleinement ce que c'est avant de le vivre. L'intensité est permanente, de 6 heures à 23 heures, chaque jour. Le rythme est effréné, avec un tas de décisions importantes à prendre à la minute. Mais c'est aussi ce qui rend ce poste à la fois exaltant et stimulant. J'ai l'impression de piloter un paquebot lancé à pleine vitesse, qui exige à la fois une grande précision de navigation et une vision d'ensemble pour arriver à bon port, jour après jour.

C'est un engagement total, une mobilisation de chaque instant, chaque heure, chaque semaine. Diriger une rédaction de