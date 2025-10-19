Cambriolage au Louvre, des bijoux d'une valeur "inestimable" dérobés

(Actualisé avec déclaration d'Emmanuel Macron)

Des bijoux d'une valeur "inestimable", faits d'or, émeraudes, diamants, saphirs et perles, ont été volés dimanche matin au musée du Louvre, à Paris, lors d'un cambriolage commis en quelques minutes par un commando de malfaiteurs toujours en fuite, ont déclaré les autorités.

Même si aucune piste n'est exclue a priori, notamment celle d'une ingérence étrangère, les enquêteurs envisagent l'hypothèse de la criminalité organisée, soit au profit d'un commanditaire tel qu'un collectionneur soit pour des opérations de blanchiment liées par exemple au narcotrafic, a dit la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, sur BFMTV.

Les voleurs ont dérobé huit objets, dont des colliers, des broches, des diadèmes et des boucles d'oreille. Ils semblent avoir perdu dans leur fuite un neuvième objet, la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée au pied du balcon par lequel ils sont entrés puis ont pris la fuite, a dit Laure Beccuau.

Personne n'a été blessé dans ce cambriolage survenu alors que le musée était déjà ouvert au public.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, se sont rendus sur place.

Le musée du Louvre a été fermé pour la journée.

"Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire", a réagi le président de la République Emmanuel Macron sur le réseau X. "Nous retrouverons les oeuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en oeuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris."

A l'aide d'un camion nacelle spécialement conduit sur place, deux cambrioleurs munis de disqueuses sont entrés par effraction dans la galerie d'Apollon vers 09h30 tandis que deux autres restaient à l'extérieur.

Le visage dissimulé, menaçantes vis-à-vis du personnel, ces deux personnes ont ensuite fracturé deux vitrines, celle dite des diamants et celle dite du Second Empire, pour s'emparer des bijoux ciblés avant de prendre la fuite avec le reste du commando sur deux scooters de forte puissance.

Le cambriolage a duré en tout six ou sept minutes, selon le compte-rendu effectué sur BFMTV par Laure Beccuau.

Le diamant dit "Le Régent", exposé dans l'aile théâtre du cambriolage, n'a pas été volé, a-t-elle précisé.

Laurent Nuñez a souligné sur franceinfo que les bijoux dérobés avaient une "valeur patrimoniale inestimable", évoquant un cambriolage important mené par une équipe ayant manifestement effectué des repérages et "très chevronnée".

La brigade de répression du banditisme a été saisie, a précisé le ministre de l'Intérieur.

"Le taux d'élucidation de cette brigade est très élevé. Il est supérieur à un sur deux pour les vols de cette nature. Il est même très, très élevé pour les vols de cette ampleur", a-t-il dit. "Et donc j'ai bon espoir que très rapidement nous en retrouvions les auteurs et surtout les biens qui ont été dérobés."

Une soixantaine d'enquêteurs sont déjà mobilisés, a dit Laure Beccuau.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de John Cotton, Sybille de La Hamaide, Gabriel Stargardter et Michel Rose)