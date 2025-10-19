« Ça accélère vraiment » : les Français les plus riches se tournent vers le Luxembourg et la Suisse

Les Français les plus riches se tournent vers leurs voisins suisses et luxembourgeois. Depuis les élections législatives anticipées de juin 2024, les gestionnaires de patrimoine et les banquiers constatent que le flux d'investissements personnels hors de France a décollé, rapporte le Financial Times . Avec un Parlement sans majorité absolue, les gouvernements tombent de plus en plus rapidement, et la crise politique se double d'une crise économique, avec toutes les difficultés du monde à boucler un budget.

Vendredi 16 octobre, l’agence de notation S&P a abaissé la note de la France à A +, estimant que la consolidation budgétaire sera plus lente que prévu en l'absence de mesures supplémentaires significatives pour réduire le déficit. Dans son projet de budget 2026, Sébastien Lecornu prévoit plusieurs mesures visant à taxer les hauts revenus, les patrimoines importants ou les bénéfices des très grandes entreprises.

« La majorité des actifs que nous gérons ne sont plus en France, mais vont vers des contrats d'assurance-vie au Luxembourg, ça accélère vraiment », explique à nos confrères Guillaume Lucchini, fondateur du gestionnaire de patrimoine parisien Scala Patrimoine. L'assurance-vie est un produit d'épargne populaire qui bénéficie d'avantages fiscaux lorsqu'il est détenu pendant plus de huit ans en France, mais