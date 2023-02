"C'est une connerie" : Laurent Berger dénonce l'obstruction de la Nupes sur la réforme des retraites

Les syndicats réclament que l'article 7, qui porte la mesure d'âge, puisse faire l'objet d'un débat et d'un vote.

Laurent Berger à Paris, le 11 février 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, a dénoncé dimanche 12 février la stratégie d'obstruction adoptée par la Nupes à l'Assemblée sur la réforme des retraites, qui risque d'empêcher un débat et un vote sur l'article 7, qui porte sur le report de l'âge de départ. D'une manière générale, il s'est insurgé contre la teneur "lamentable" des débats.

À l'opposée de la "dignité" des manifestations, les débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites sont "lamentables", a dénoncé dimanche 12 février le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.

"C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité du mouvement de la rue", a-t-il estimé, invité du grand jury RTL-Le Figaro-LCI . "J'ai eu parfois l'impression que c'était le plateau d'un célèbre soi-disant animateur, tellement c'était médiocre, c'était le plateau de Cyril Hanouna ", a-t-il poursuivi.

Polémiques et tumulte

À l'Assemblée, la première semaine d'examen du texte de la réforme des retraites, déjà houleuse, s'est achevée dans le tumulte d'une polémique soldée par l'exclusion pour 15 jours d'un député LFI sanctionné pour avoir posé, dans un tweet, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt.

Surtout l'examen avance à pas comptés. Les syndicats réclament que l'article 7, qui porte la mesure d'âge, puisse faire l'objet d'un débat et d'un vote . Mais rien n'est moins sûr, alors que les députés de la Nupes ont déposé des milliers d'amendements.

"L'obstruction n'est pas une bonne solution", a commenté Laurent Berger. C'est une connerie" .

Laurent Berger a par ailleurs contesté le comptage officiel des manifestants contre la réforme samedi. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestations ont rassemblé 963.000 personnes en France, dont 93.000 à Paris. La CGT a recensé de son côté 500.000 personnes dans le cortège parisien, et "plus de 2,5 millions" au niveau national.

"Le chiffre de l'Intérieur, il est minoré parce qu'il y a eu plus d'un million de personnes dans la rue", a estimé Laurent Berger. "Nous, on a notre propre comptage : 1,8 million de personnes, on a des personnes qui recensent (les manifestants) dans chaque lieu de rassemblement", a-t-il étayé.

"Immense mobilisation"

"On peut jouer sur les chiffres mais c'est une immense mobilisation : jamais il n'y a eu autant de monde dans une mobilisation le samedi ", a-t-il poursuivi.

Insistant sur "un moment exceptionnel de mobilisation du monde du travail", divers dans ses origines sociales et géographiques et sur son caractère "extrêmement pacifique", il a jugé que le gouvernement ne pouvait pas y "rester sourd". "Aujourd'hui, aucune réponse" , a-t-il regretté.

L'intersyndicale appelle à un cinquième acte le 16 février et agite le spectre d'une "France à l'arrêt" le 7 mars, soit après les vacances scolaires. "Cela peut être comme en Espagne où des commerçants baissent le rideau symboliquement pendant une heure ou deux", a indiqué Laurent Berger.