"C'est ce qui nous coupe du monde du travail" : Yannick Jadot dénonce l'appel à la grève générale de Sandrine Rousseau

L'ancien candidat à la présidentielle en profite pour dénoncer "la brutalisation du débat public" orchestrée par la Nupes.

Yannick Jadot à Paris, le 29 septembre 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

C'est une erreur d'appeler à la grève générale, alors que de nombreux salariés sont dans une "situation d'angoisse", a estimé vendredi 14 octobre l'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot. Selon lui, en prenant cette position, Sandrine Rousseau recherche "le buzz".

Dans un entretien à Libération , l'eurodéputé estime qu'"appeler à la 'grève générale' sans concertation préalable avec les syndicats, dans la situation d'angoisse que connaissent nombre de salariés, c'est typiquement ce qui nous coupe du monde du travail".

"Soyons en soutien des luttes sociales et portons plutôt des propositions sérieuses sur l'emploi des seniors , l'organisation des temps de travail, la gouvernance des entreprises, la redistribution", ajoute Yannick Jadot.

Interrogé sur la domination de la parole de Sandrine Rousseau chez les écologistes, l'ex-candidat à la présidentielle (4,63% au premier tour en avril dernier) la déplore : "Les médias adorent le buzz et les polémiques . À nous d'imposer un autre récit".

L'affaire Bayou, "un recul énorme"

L'affaire Bayou, en partie enclenchée par des accusations de Sandrine Rousseau à la télévision et qui a conduit à la démission de l'intéressé de son poste de chef d'EELV, "laissera des traces très profondes", souligne aussi Yannick Jadot. "Ce qui s'est passé ne sert ni les femmes victimes qu'on doit absolument protéger et soutenir, ni la déontologie qu'on doit avoir, y compris vis-à-vis des personnes incriminées. Ce sont des dysfonctionnements individuels et collectifs lourds", commente-t-il.

Yannick Jadot insiste : "Là, ce n'est plus de l'alerte, c'est du buzz. Ce n'est plus de la responsabilisation, c'est de la culpabilisation. Ce n'est plus de la morale, c'est moralisateur. C'est donc un recul énorme".

Il critique aussi la stratégie de "buzz pour le buzz" de la Nupes et singulièrement de La France insoumise : "Il faut refuser la brutalisation du débat public, la politique Twitter qui, à la fin, ne servira que l'extrême droite".

L'eurodéputé annonce d'ailleurs qu'il ne participera pas dimanche à la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" à l'appel de la Nupes et des associations: "Notre priorité devrait être de construire le mouvement social avec les syndicats", juge Yannick Jadot.