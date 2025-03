« BYD sera bientôt un constructeur automobile européen »

Stella Li est une dirigeante très sollicitée qui pianote régulièrement sur son téléphone mobile. Vice-présidente exécutive de BYD (Build Your Dreams), le géant chinois de Shenzhen qui concurrence Tesla comme premier vendeur mondial de véhicules électriques, cette ingénieure de formation dirige les ventes internationales du groupe fondé par Wang Chuanfu, un chimiste spécialiste des batteries devenu milliardaire.

Employant plus de 600 000 personnes, BYD est, en quelques années, passé du statut de fabricant de batteries pour téléphones portables à celui de champion de l'automobile électrique, grâce notamment à sa maîtrise complète de la chaîne de production, de l'extraction du lithium à l'assemblage final. De passage à Paris, Stella Li défend la vision d'un constructeur chinois qui entend s'imposer durablement en Europe. Cela, malgré le plan de Bruxelles pour aider les constructeurs et équipementiers européens et les nouvelles taxes douanières de l'UE, telles que la surtaxe de 17 % pour BYD, en plus des 10 % de taxe déjà en place.

Le Point : Sur un total de plus de 4 millions de véhicules vendus, BYD a écoulé 1,7 million de modèles 100 % électriques, comme Tesla l'année dernière. Comment espérez-vous doubler l'entreprise d'Elon Musk ?

Stella Li : Ce qui fait