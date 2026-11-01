Bulgarie-Second tour de l'élection présidentielle après un premier tour très serré

Les Bulgares ont commencé à voter dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle après un premier scrutin serré le week-end dernier qui n'a pas permis de désigner un vainqueur pour cette fonction essentiellement honorifique.

La présidente sortante, Iliana Iotova, 61 ans, a devancé au premier tour l'ancien Premier ministre par intérim Andrey Gyurov, 50 ans, mais n'est parvenue à atteindre le seuil des 50% de voix alors que les électeurs devaient choisir parmi 27 candidats.

Le scrutin de dimanche dernier avait été marqué par un taux de participation historiquement bas.

Des sondages à la sortie des urnes pour le second tour seront publiés à la fin du vote, à 20h00 (18h00 GMT), et le résultat des élections devrait être connu lundi.

L'élection présidentielle en Bulgarie se déroule dans un contexte marqué par une série d'attaques de drones en octobre contre des navires marchands en mer Noire, au large des côtes bulgares.

Les deux principaux candidats à la présidence ont condamné ces attaques, tandis qu'à l'international elles font redouter une éventuelle extension de la guerre en Ukraine.

Une victoire d'Iliana Iotova, soutenue par l'ancien président bulgare Rumen Radev, perçu comme proche du Kremlin, ferait d'elle la première femme élue à la présidence du pays. Elle est devenue présidente par intérim en janvier à la suite de la démission de Rumen Radev, qui briguait alors le poste de Premier ministre.

Andrey Gyurov, qui a occupé le poste de Premier ministre par intérim cette année, bénéficie du soutien des partis réformistes pro-occidentaux et exprime depuis longtemps son soutien à l'Ukraine. Il a signé un accord de coopération en matière de sécurité avec Kyiv lorsqu'il était Premier ministre.

De nombreuses personnalités politiques de droite, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Boïko Borisov, ont exprimé leur soutien à Andrey Gyurov.

La Bulgarie est une République parlementaire où le chef du gouvernement détient l'essentiel du pouvoir exécutif, alors que le chef de l'Etat a un rôle essentiellement représentatif.

(Reportage Alex Lefkowitz; version française Claude Chendjou)