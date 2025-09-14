Budget: Yaël Braun-Pivet appelle à un accord autour de 35 milliards d'économies

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, aux côtés du Premier ministre Sébastien Lecornu, sortant du Palais Bourbon, Paris, le 11 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé dimanche le gouvernement de Sébastien Lecornu et les partis à chercher un accord autour "de 35 à 36 milliards" d'euros d'économies dans le projet de budget 2026, soit moins que les 44 milliards initialement prévus par François Bayrou.

"Il faut discuter et donc il va falloir baisser cette ambition" d'économies, a reconnu sur LCI Yaël Braun-Pivet, qui a exprimé sa satisfaction après la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu d'abandonner la suppression de deux jours fériés, mesure qui était destinée à augmenter les recettes de l'Etat.

"Je pense que l'on peut arriver à un accord autour d'une somme qui sera un peu moindre (et) si on pouvait avoir une cible à 35/36 milliards, ça serait bien", a-t-elle expliqué.

"Maintenant, essayons de trouver le bon niveau qui nous permette de résorber cette dette et de nous inscrire dans une bonne trajectoire et d'être juste vis-à-vis de nos concitoyens", a affirmé la présidente macroniste de l'Assemblée nationale.

"Il faut de la justice fiscale, c'est important", a-t-elle prévenu.

"Il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour que l'on puisse y arriver, patrons compris, entreprises comprises", a affirmé Yaël Braun-Pivet, en réponse au patron du Medef Patrick Martin qui brandit la menace d'une "grande mobilisation patronale" si les impôts des entreprises étaient augmentés.

Après la main tendue de Sébastien Lecornu à la gauche, en particulier au PS, elle a appelé le parti d'Olivier Faure à ne "pas avoir une attitude qui serait une attitude de blocage".

Elle a toutefois rejeté la proposition des socialistes d'appliquer la taxe Zucman sur les très hauts patrimoines, qui n'est "pas d'une bonne piste".

Hors de question également pour elle de revenir sur la réforme des retraites, mais elle a donné des pistes pour un compromis sur "la pénibilité et la carrières des femmes".

Elle a aussi refusé de revenir sur la politique de l'offre. "La France est redevenue le pays le plus attractif d'Europe parce que nous avons mené cette politique", a-t-elle déclaré.