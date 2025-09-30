Budget: le RN ne censurera pas s'il y a des baisses d'impôt et de dépenses (Tanguy)

Le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy à L'Assemblée Nationale à Paris le 1er juillet 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le Rassemblement national ne censurera pas le gouvernement Lecornu sur le budget si celui-ci comprend des baisses d'impôts et des baisses de dépenses, a assuré mardi le député Jean-Philippe Tanguy qui cependant n'y croit pas.

"Si on fait ce qu'on demande, on ne censure pas pour censurer (...) Donc s'il y a des baisses d'impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d'impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ce sera miraculeux", a déclaré M. Tanguy sur TF1.

Sébastien Lecornu a dit lors d'une réunion lundi avec ses alliés du "socle commun" que son futur gouvernement ferait des "propositions" de baisse d'impôts "notamment en faveur du travail et que "tout débat sur la fiscalité doit aller de pair avec la baisse réelle des dépenses publiques".

Mais M. Tanguy s'est dit "très pessimiste sur la capacité des macronistes de les réaliser (ces annonces) puisque chaque année ils nous font les mêmes promesses et chaque année les mêmes sales coups, à savoir finalement augmenter les impôts pour tout le monde et surtout ne jamais faire d'économies".

Depuis des semaines, le RN plaide inlassablement pour une nouvelle dissolution, ce qui le pousse à vouloir censurer le gouvernement Lecornu.

Mais en ayant laissé entendre à l'avance cette censure, cela le met à l'écart des négociations et place au centre du jeu les socialistes dont les voix deviennent du coup indispensables au gouvernement Lecornu pour ne pas chuter. Une non-censure du RN permettrait cependant elle aussi le maintien du gouvernement.