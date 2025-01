Budget 2025 : quelles sont les étapes à venir ?

Un budget verra-t-il le jour d'ici les prochaines semaines ? Des consultations en ce sens ont été entamées depuis ce lundi 6 janvier par le ministre de l'Économie, Éric Lombard, avec les différents partis et groupes parlementaires. La série de réunions a commencé dans la matinée avec Marc Fesneau, le président du MoDem à l'Assemblée. Les représentants du Parti socialiste ont ensuite été reçus à Bercy, en présence de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Les cadres d'Horizons et des Républicains, eux, avaient rendez-vous mardi.

Les discussions se poursuivent ce mercredi avec les élus communistes, dont le président du parti, Fabien Roussel, et les représentants des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, André Chassaigne et Cécile Cukierman. Viendra ensuite le tour des Écologistes, en fin de journée.

L'Insoumis Éric Coquerel, en tant que président de la commission des Finances, est attendu au ministère jeudi, avant le Rassemblement national (RN) vendredi. « Je recevrai tout le monde », a assuré Éric Lombard lundi au micro de France Inter. Le ministre a toutefois clairement indiqué qu'il n'entendait pas répondre aux « lignes rouges » budgétaires posées par le RN.