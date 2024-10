Budget 2025 : Marc Ferracci veut "moins de malus" automobile et "trouver des équilibres différents"

Marc Ferracci à Lisieux, dans le nord de la France, le 14 octobre 2024. ( AFP / LOU BENOIST )

"Je regarderai avec beaucoup d'attention les propositions qui viseront à soutenir la filière automobile dès lors qu'elles sont gagées sur d'autres réductions de dépenses", a assuré le ministre de l'Industrie Marc Ferracci ce mardi 15 octobre sur France Inter.

"Il ne faut pas changer de cap et il faut qu'on soutienne la filière." Ce mardi 15 octobre sur France Inter, le ministre de l'Industrie Marc Ferracci, a estimé que des "équilibres différents" avec "un peu moins de malus" automobile peuvent être trouvés dans le cadre du budget. "Je le dis en tant que ministre de l'Industrie, nous allons, avec le ministre de l'Economie, Antoine Armand, continuer de soutenir la filière automobile", a-t-il promis.

Interrogé sur le projet de budget présenté la semaine dernière, il a admis que "le malus va être étendu, il va toucher, dans la version initiale de ce projet de loi de finances, un nombre plus grand de véhicules." Mais le budget "forcément, il va bouger", a poursuivi Marc Ferracci en soulignant que des parlementaires d'Ensemble pour la République (auquel il appartient), "se sont positionnés pour trouver des équilibres différents".

"Erreur" et "double peine", pour Carlos Tavares

"La contrainte qu'on a sur le budget, c'est de faire 60 milliards d'économies. Et dans ces 60 milliards, on peut trouver des équilibres différents, un peu moins de malus, mais aussi ça doit être compensé par des réductions de dépenses un peu plus fortes sur d'autres aspects." "Je regarderai avec beaucoup d'attention, et j'ai envie de le dire avec l'esprit de (les) soutenir, les propositions qui viseront à soutenir la filière automobile dès lors qu'elles sont gagées sur d'autres réductions de dépenses", a-t-il assuré.

Le patron du constructeur automobile Stellantis, Carlos Tavares, a qualifié lundi d'"erreur" et de "double peine" l'alourdissement du malus sur les voitures à essence et diesel annoncé par le gouvernement dans le cadre du Budget 2025. Le projet de loi finances réforme deux malus auto payés par les automobilistes au moment de l'immatriculation du véhicule, le malus CO2 et le malus au poids, qui voient tous deux leurs seuils de déclenchement abaissés.