Budget 2025 : les dépenses de santé au régime sec

Comment arriver à faire des économies dans le budget de la « sécu » ? Michel Barnier est jusqu'à présent resté assez flou sur ce sujet. Sur les 40 milliards d'économies envisagées dans le budget, une part non négligeable doit pourtant venir de la sécurité sociale, en plus des efforts demandés à l'État et aux collectivités territoriales.

Mais une des pistes évoquées par le Premier ministre – à savoir faire contribuer davantage les retraités en ne revalorisant leurs pensions qu'au 1er juillet 2025 et non au 1er janvier – semble déjà avoir du plomb dans l'aile à la suite de divergences politiques sur le sujet. Cet effort rapporterait pourtant 4 milliards d'euros à l'État.

Si la branche « retraite » n'est pas mise à contribution, il faudra donc trouver davantage de gisements d'économies dans la branche « maladie » de la sécu. Les arbitrages seront rendus ce jeudi 10 octobre lors de la présentation par le gouvernement de son Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), dont l'enveloppe globale était de 640 milliards d'euros en 2024, dont 250 milliards pour la branche « maladie ». D'ores et déjà, certaines des mesures envisagées montrent que les dépenses de santé vont être fortement mises à contribution.

Les budgets des hôpitaux – publics et privés – sont fixés par le niveau de l'Objectif national des dépenses