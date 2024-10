Budget 2025 : les départements se disent menacés de "destruction massive" par les économies prévues

François Sauvadet à Agen,le 14 octobre 2022. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Les départements ne peuvent "pas supporter à (eux) seuls 40% des 5 milliards d'euros qui sont demandés aux collectivités", s'est alarmé le président UDI de Côte-d'Or, François Sauvadet, dimanche 27 octobre dans La Tribune Dimanche.

"Nous sommes dans une impasse totale". Les départements sont menacés de "destruction massive" par les économies prévues dans le budget 2025, a prévenu leur chef de file François Sauvadet dans un entretien à La Tribune Dimanche dimanche 27 octobre.

Il demande au Premier ministre Michel Barnier de "renoncer à ce prélèvement". Le président UDI de Côte-d'Or a assuré que les départements ne peuvent "pas supporter à (eux) seuls 40% des 5 milliards d'euros qui sont demandés aux collectivités". Une ponction de 2 milliards donc, synonyme de "double peine" pour ces collectivités par ailleurs "pieds et poings liés par les dépenses sociales" qu'elles distribuent sans en fixer le montant : RSA pour les plus précaires, APA pour les personnes âgées dépendantes, PCH pour les handicapés.

Les départements "ne sont pas responsables" du déficit public

Ce coup de rabot est d'autant plus "incompréhensible que Michel Barnier a dit qu'il fallait préserver les plus précaires", souligne François Sauvadet, qui concède toutefois que le Premier ministre "est l'héritier d'une situation budgétaire catastrophique". Face à un déficit public qui devrait dépasser 6% du PIB cette année, le gouvernement envisage un "effort" de 60 milliards d'euros pour redresser les comptes, dont 20 milliards de hausses d'impôts et 40 milliards de réduction des dépenses.

Mais les départements "ne sont pas responsables de ce déficit", fait valoir François Sauvadet, mettant en garde contre le risque d'une "destruction massive d'un échelon essentiel au socle républicain" : alors que 30% de ces collectivités sont déjà "en difficulté", il estime qu'en cas de rabot budgétaire "85% ne pourront pas faire face à leurs engagements".