Bryan Mbeumo, l'homme qui valait 81 millions d'euros

Après un feuilleton interminable entre Brentford et Manchester United, Bryan Mbeumo est devenu ce mardi la sixième recrue la plus chère de l’histoire des Red Devils , après un transfert à 81 millions d’euros. Un montant surprenant ? Oui, mais aussi un choix enfin réfléchi, avec un profil aussi intelligent que travailleur.

Il n’a pas fait le show sur les réseaux sociaux, n’a pas enchaîné les scandales, ni multiplié les déclarations fracassantes. Bryan Mbeumo s’est contenté de se montrer sur le terrain, jusqu’à devenir l’un des ailiers les plus fiables de Premier League. Arrivé dans le nord de l’Angleterre ce mardi, après des négociations intenses entre Brentford et Manchester United, l’ancien attaquant de l’ESTAC plonge dans un nouvel univers et une autre dimension, devenant le joueur africain le plus cher de l’histoire. Tout cela après avoir bouclé sa meilleure saison en PL (20 buts, 8 passes décisives et une 10 e place honorable avec Brentford). Le fruit de la patience du Camerounais, qui n’a pas brûlé les étapes et qui a pris son temps, du Championship à l’élite, pour devenir une valeur sûre des Bees et du foot anglais après cinq saisons. Tout sauf une étoile filante, en somme.

« Il me fait penser à Mohamed Salah »

Reste tout de même cette interrogation : 81 millions d’euros sur Mbeumo, vraiment ? « C’est un joueur imprévisible, qui joue excentré droit avec son pied gauche. Il est capable de déborder pour centrer du droit, mais aussi de rentrer à l’intérieur et décocher une frappe. Il a une énorme qualité de frappe et enchaîne très vite dès qu’il a le ballon » , décrit Benjamin Nivet, qui a côtoyé le bonhomme quand il effectuait ses débuts à Troyes. Le capitaine historique de l’ESTAC estime aussi que son ancien partenaire a franchi un cap depuis deux ou trois saisons : « J’ai l’impression qu’à chaque année, il progresse. Ce qu’il a le plus amélioré, c’est sa régularité. Il a énormément progressé là-dessus, il a un volume de jeu impressionnant et ne se blesse jamais, c’est une machine à ce niveau-là. » …

Tous propos recueillis par TA

Par Titouan Aniesa pour SOFOOT.com