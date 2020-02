BRVM : cette Bourse devenue un acteur économique majeur ouest-africain

En 1993, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a décidé de créer une Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) commune aux huit pays membres : le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le processus de mise en place de la Bourse régionale s'est déroulé en plusieurs étapes et a abouti au démarrage de ses activités en 1998. Elle dispose d'antennes nationales au niveau de chaque pays membre. Ses principales missions sont d'organiser le marché boursier, la cotation et la négociation des valeurs mobilières, la diffusion des informations boursières, la promotion et le développement du marché.Notre recherche sur ce sujet est motivée par le fait que, malgré la multitude des études empiriques sur la performance des fonds mutuels (Ippolito, 1989 ; Grinblatt et Titman, 1994 ; Brown et Goetzmann, 1995 ; Malkiel, 2007), aucune étude scientifique ne s'est réellement penchée sur les stratégies et décisions d'investissement appliquées par les gestionnaires de ces fonds dans l'Uemoa, encore moins sur leurs performances, d'où la nécessité de combler cette lacune. L'objectif de la proposition est double : (1) Porter un jugement sur la performance des fonds mutuels et la justification de leur raison d'être ; (2) Détecter les meilleurs fonds mutuels à travers un classement selon leur performance ajustée au risque.Lire...