Brésil-Premier débat entre Bolsonaro et Lula, les attaques personnelles fusent

Le sénateur Flavio Bolsonaro et le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva, qui s'affronteront lors du second tour de l'élection présidentielle au Brésil le 25 octobre, ont participé dimanche soir à un premier débat télévisé tendu lors duquel les attaques personnelles ont fusé.

En amont du débat, les enquêtes d'opinion plaçaient le fils de l'ancien dirigeant d'extrême droite Jair Bolsonaro en tête des intentions de vote, après avoir remporté le premier tour du scrutin plus tôt ce mois-ci avec près de deux points de pourcentage d'avance sur Lula.

Reste que ces sondages dessinent un coude-à-coude entre les deux candidats. Lula s'est dit confiant dans sa capacité à remporter l'élection présidentielle après avoir été devancé au premier tour, ce qu'aucun politicien n'a réussi depuis le retour de la démocratie au Brésil dans les années 1980.

Autorisés dimanche soir à se déplacer sur la scène et à interagir avec une intervention réduite de la part des deux journalistes chargés modérer le débat, Bolsonaro et Lula ont eu des échanges tendus à propos d'accusations de corruption et se sont lancé des attaques personnelles.

Le président sortant a cherché à pousser son rival dans ses retranchements à propos de ses liens supposés avec Daniel Vorcano, l'ancien directeur de Banco Master arrêté cette année pour des accusations de fraude présumée portant sur plusieurs milliards de dollars. Le sénateur a pour sa part interrogé Lula sur des accusations visant son fils en lien avec un scandale de fraude au régime des retraites.

"Mentir, c'est le point fort de la famille Bolsonaro", a dit Lula, tandis que Flavio Bolsonaro a accusé ce dernier d'avoir "un problème très clair dans (son) ADN" et d'être "toujours entaché par la corruption".

Depuis le début de la campagne électorale, les deux favoris du scrutin avaient jusqu'alors refusé de prendre part à des débats. Ils doivent se retrouver vendredi pour un second et ultime débat télévisé, à deux jours de l'élection.

Flavio Bolsonaro et Lula ont répété dimanche soir leurs principales promesses de campagne, le premier nommé réitérant par exemple sa volonté de désigner les principaux groupes criminels du pays comme des organisations narco-terroristes.

L'actuel chef de l'Etat a défendu de son côté son bilan économique, revendiquant que la croissance découlait d'un partage des richesses plutôt que de l'enrichissement d'une élite.

Des tensions ont éclaté entre les deux candidats à propos de la hausse des prix alimentaires - une situation qui a pénalisé Lula dans cette campagne, même si l'inflation se replie et que le taux de chômage est descendu à un plus bas historique.

Par ailleurs, Flavio Bolsonaro et Lula se sont mutuellement reproché de trahir la souveraineté nationale du Brésil. Le président sortant a accusé la famille Bolsonaro d'avoir demandé aux Etats-Unis d'imposer des droits de douane sur les produits brésiliens dans l'espoir de faire souffrir le pays. Bolsonaro a rejeté les accusations de Lula et lui a reproché d'être à la main des "mondialistes et terroristes".

(Brendan O'Boyle et Luis Nova; version française Jean Terzian)