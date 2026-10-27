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Brésil-Le parti de Bolsonaro reconnaît le résultat de la présidentielle
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 00:24

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Le parti de Flavio Bolsonaro a reconnu lundi le résultat de l'élection présidentielle au Brésil, qui a vu le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva obtenir un quatrième mandat, dans un communiqué.

Flavio Bolsonaro a refusé de reconnaître sa défaite et a affirmé qu'il demanderait l'annulation du résultat.

"Nous reconnaissons le résultat de l'élection présidentielle", a dit le chef du Parti libéral, Valdemar Costa Neto. "Nous croyons toutefois que les questions soulevées doivent être clarifiées."

Le fils de Jair Bolsonaro conteste une décision prise dimanche soir par un juge de la Cour suprême nommé par Lula, qui a prolongé le second tour de l'élection présidentielle de deux heures en raison d'irrégularités présumées concernant le transport des électeurs.

(Fernando Cardoso; version française Camille Raynaud)

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