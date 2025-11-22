 Aller au contenu principal
Brésil-L'ex-président Bolsonaro placé en détention provisoire
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 11:49

(.)

par Ricardo Brito

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, assigné à résidence depuis août dans le cadre de son procès et de sa condamnation pour tentative de coup d'Etat, a été placé en détention provisoire samedi, annonce samedi son avocat à Reuters.

Le motif de cette détention n'a pas été précisé par son avocat, Celso Vilardi.

Une source au fait du dossier a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure préventive liée aux conditions de son assignation à résidence.

La Cour suprême brésilienne a condamné en septembre Jair Bolsonaro, dirigeant d'extrême-droite, à une peine d'emprisonnement de 27 ans et trois mois, après avoir reconnu l'ancien président coupable de tentative de coup d'Etat pour rester au pouvoir à la suite de sa défaite électorale en octobre 2022 face à l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

(Reportage Ricardo Brito; rédigé par Isabel Teles; version française Claude Chendjou)

