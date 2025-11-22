Brésil-L'ex-président Bolsonaro placé en détention

(Actualisé avec précisions et contexte)

par Ricardo Brito et Luciana Magalhaes

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, assigné à résidence depuis des mois pour tentative de coup d'Etat, a été placé en détention samedi, avant un rassemblement prévu de ses partisans près de son domicile.

L'avocat de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, a confirmé la détention de son client, qui a fait appel de sa condamnation, sans toutefois préciser le motif de cette arrestation.

Un représentant de la police fédérale a indiqué que Jair Bolsonaro avait passé samedi dans la matinée des examens en vue de son admission dans un centre de détention à Brasilia.

Dans une décision de justice consultée par Reuters, le juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême souligne le risque que les partisans Jair Bolsonaro, rassemblés près de son domicile, portent atteinte aux mesures de surveillance policière décidées contre l'ex-chef de l'Etat.

"Les troubles provoqués par un rassemblement illégal des partisans du condamné risquent fort de mettre en péril son assignation à résidence et les autres mesures de sécurité, et de permettre son évasion", écrit le juge dans sa décision.

Le juge a également cité des éléments indiquant que Jair Bolsonaro avait envisagé de demander l'asile à l'ambassade d'Argentine à Brasilia. L'un de ses fils et d'autres proches de l'ex-président ont fui le Brésil pour échapper à la justice du pays, a-t-il dit.

Sollicité, un deuxième avocat de Jair Bolsonaro n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat sur la décision du tribunal.

La Cour suprême brésilienne a condamné en septembre Jair Bolsonaro, dirigeant d'extrême-droite, à une peine d'emprisonnement de 27 ans et trois mois, après avoir reconnu l'ancien président coupable de tentative de coup d'Etat pour rester au pouvoir à la suite de sa défaite électorale en octobre 2022 face à l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

(Rédigé par Isabel Teles; version française Claude Chendjou)