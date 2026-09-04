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Brésil-L'écart entre Lula et Flavio Bolsonaro se réduit encore à l'approche des élections-sondage
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 00:39
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L'avance du président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva sur le sénateur de droite Flavio Bolsonaro avant l'élection présidentielle du mois d'octobre s'est encore réduit, montre un sondage publié jeudi par Datafolha.

Selon le sondage, Lula obtiendrait 46% des voix lors d'un second tour, tandis que Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolosonaro, remporterait 44% des voix.

Un sondage publié mi-août créditait Lula de 47% des votes, contre 43% pour Flavio Bolsonaro.

(Andre Romani; version française Camille Raynaud)

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