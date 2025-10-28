Brésil-Au moins 60 morts dans une opération de la police-source

par Rodrigo Viga Gaier

Au moins 60 personnes ont été tuées mardi lors d'une opération de police menée à Rio de Janeiro, a dit un responsable de l'Etat à Reuters.

L'opération visait un gang important avant que la ville n'accueille des événements internationaux en lien avec la conférence mondiale sur le climat (COP30) des Nations unies qui se déroulera du 10 au 21 novembre à Belém, près de l'embouchure du fleuve Amazone.

La police brésilienne a déjà mené de vastes opérations avant de grands événements organisés à Rio de Janeiro, comme des matchs de la Coupe du monde de football en 2014, les Jeux olympiques de 2016, le sommet du G20 en 2024 ou le sommet des BRICS qui s'est tenu cette année.

Ces opérations n'avaient toutefois pas fait autant de victimes, selon le responsable de l'Etat de Rio de Janeiro qui a requis l'anonymat.

Les chiffres officiels communiqués plus tôt dans la journée indiquaient qu'au moins 22 personnes avaient été tuées durant l'opération de mardi.

"Nous restons fermes face au narcotrafic", a écrit Claudio Castro, le gouverneur de l'Etat de Rio, sur les réseaux sociaux, ajoutant que 2.500 membres des forces de l'ordre avaient participé à l'opération qui s'est déroulée dans les quartiers d'Alemao et de Penha qui comptent de nombreuses favelas.

Le sommet international du réseau C40, une fédération de grandes villes engagées pour lutter contre le changement climatique, se déroulera la semaine prochaine à Rio de Janeiro. Un autre événement, le Earthshot Prize, auquel doivent participer de nombreuses célébrités, est également prévu.

Le gouvernement de l'Etat de Rio a décrit l'opération de mardi comme la plus importante jamais menée contre le gang Comando Vermelho, indiquant qu'au moins 56 personnes ont été arrêtées.

(avec Andre Romani à Sao Paulo, rédigé par Gabriel Araujo; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)