Bpifrance dénombre 3.200 start-up à vocation industrielle fin 2024

La banque publique Bpifrance a dénombré 3.200 start-up à vocation industrielle fin 2024 en France, contre 2.523 fin 2023, selon ses estimations publiées lundi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Ces start-up sont réparties dans sept segments, indique Bpifrance dans la troisième édition de son Observatoire des start-up, PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) industrielles françaises: l'industrie verte (21%), la santé (19%), les biens de consommation et d'équipements (14%), l’agriculture et agroalimentaire (13%), l'industrie 4.0 (liée à la transformation numérique) et l'électronique (12%), les énergies (11%) et la mobilité et transport (10%).

Trois quarts d'entre elles ont leur siège hors d'Île-de-France. Elles ont créé ensemble 65.770 emplois et levé un total de 4,89 milliards d'euros.

Bpifrance a identifié 1.077 nouvelles start-up à vocation industrielle en 2024, créées dans les années précédentes, mais en a retiré 400 de la liste: 123 ont fermé, 171 sont entrées en liquidation judiciaire et 106 ont gagné leur autonomie et sont devenues des PME.

La plupart de ces start-up ont dix ans au plus: 1.354 ont moins de cinq ans, 1.180 entre cinq et dix ans. Seules 156 ont plus de quinze ans.

Avec leurs 2,8 milliards d'euros levés en 2024, contre 4,2 milliards en 2023, les start-up industrielles représentent 36% des fonds levés par la French Tech l'an dernier (7,8 milliards au total, dont la majeure partie consacrée à l'intelligence artificielle), contre 51% en 2023.

Il y a eu au total 212 levées de fonds industrielles en 2024 contre 235 en 2023. Celles supérieures à 100 millions d'euros ont été divisées par deux en 2024, passant de dix en 2023 à cinq.

Cette baisse s'inscrit dans un mouvement général en Europe, remarque Bpifrance : selon l'étude, les levées de fonds industrielles du "Top 6" européen (Royaume-Uni, Allemagne, France, Suisse, Suède et Pays-bas) se sont élevées à 21,1 milliards de dollars au total en 2024, soit -21% par rapport à 2023. Les levées en Chine ont été d'un montant similaire en 2024: 22,8 milliards de dollars, un recul de 2%.

Aux États-Unis en revanche, elles ont représenté 60,2 milliards de dollars, en hausse de 36%.

Enfin Bpifrance a compté 115 inaugurations de sites industriels en 2024 (dont des extensions), contre 118 en 2023. Parmi elles, 38 ont concerné des start-up (60 et 2023, 35 en 2022) et 77 des PME/ETI (58 en 2023, 41 en 2022).