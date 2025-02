Bpifrance a injecté 60 milliards d'euros dans l'économie française en 2024

Bpifrance, banque publique des entreprises, a injecté quelque 60 milliards d'euros dans l'économie française en 2024, a-t-elle annoncé jeudi, et a réalisé un bénéfice net de 896 millions d'euros.

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'année, a-t-elle indiqué lors de la présentation de son bilan d'activité, a été marquée par "un haut niveau d'activité des métiers de financement et d'investissement et par une forte montée en puissance de l'activité d'accompagnement et de création d'entreprises".

L'an dernier, elle avait injecté 63 milliards dans l'économie, avec à la clef un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros.

En 2024, Bpifrance a consacré 9 milliards d'euros pour répondre aux enjeux de croissance et de transformation de l'industrie, et 7 milliards d'euros dans la transition écologique et énergétique, pour laquelle elle a développé un "porte-à-porte de masse" auprès des chefs d'entreprises.

Elle a déployé 5,2 milliards d'euros (après un pic à 9,4 milliards en 2023) pour l'innovation, dans le cadre du plan France 2030 lancé en 2021.

Via les associations du collectif Cap Créa, elle a accompagné 162.500 porteurs de projets en 2024, contribuant à la création de 86.000 entreprises, et octroyé 102 millions d'euros (+9,6%) de prêts d'honneur pour soutenir ces créations.

Bpifrance a aussi engagé le programme "Entrepreneuriat Quartiers 2030", dans les Quartiers prioritaires de la Ville (QPV).

Se voulant "acteur majeur du conseil auprès des PME", elle a permis l'accélération de 1.031 de ces petites et moyennes entreprises l'an dernier (+4%), pour un total depuis 2015 de 5.545 (+23%), et 8.869 ont reçu ses conseils (+43%).

Elle a accordé 19,5 milliards d'euros de crédits en 2024 (+4,5%), notamment en soutien de l'équipement industriel, du tourisme et du développement des PME et ETI.

L'activité de garantie de prêts a augmenté de 4%, à 9 milliards d'euros.

Les investissements en Capital Développement se sont élevés à 1,8 milliard d'euros dans 169 entreprises, et les cessions à 1,2 milliard d'euros dans 135 entreprises.

Bpifrance annonce une activité record des Fonds de fonds (ceux qui investissent dans d'autres fonds): 77 souscriptions pour un total de 1,7 milliard d'euros (+7,5%).

20.000 personnes ont investi depuis 2020 dans sa gamme Bpifrance Entreprises, destinée aux particuliers souhaitant investir dans une activité non-cotée en Bourse. Le dernier produit a été lancé avec un ticket d'entrée de 500 euros.

Pour 2025-2029, outre le déploiement de 10 milliards d'euros pour l'Intelligence artificielle annoncé la semaine dernière, Bpifrance compte consacrer 10 milliards d'euros à la Santé, 39 milliards à l'Industrie et 35 milliards au climat.