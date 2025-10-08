Bougez plus : pourquoi il faudrait marcher cinq minutes toutes les demi-heures

Sept heures. C'est le temps moyen quotidien que passent les Français à être immobiles, que ce soit au bureau devant un écran d'ordinateur, mais aussi dans les transports en commun ou chez soi, sur son canapé devant la télévision. Une sédentarité qui inquiète les agences sanitaires. Dans un rapport publié ce mercredi 8 octobre, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) appelle les Français à lutter contre ce mode de vie délétère, et propose pour ce faire des préconisations strictes.

Si, il y a presque dix ans, en 2016, la recommandation d'une marche de quelques minutes au bout de 90 à 120 minutes passées assis suffisait, l'agence a drastiquement baissé ce seuil. Désormais, l'Anses recommande de marcher trois à cinq minutes toutes les trente minutes passées en position assise.

Pour arriver à ce résultat, en réponse à une demande de la direction générale de la santé, l'Anses a passé en revue quelque 76 études scientifiques sur les effets néfastes de la sédentarité. Auprès du Monde , Irène Margaritis, adjointe au directeur d'évaluation des risques de l'Anses, souligne que « les ruptures de sédentarité vont diminuer les effets négatifs sur la santé, c'est évident ».

Ainsi, chez le sujet adulte, « marcher cinq minutes toutes les trente minutes, même à